Fichajes con percha

Tanto Gayà como Paulista estarán en San Mamés, aunque a uno lo han condenado a arrimar el hombro desde fuera y al otro no le ha quedado más remedio que volver a apretar para tapar el boquete en la defensa. El Valencia necesita a a gente tan comprometida con la causa como ellos, aunque también a un entrenador que proteja a los suyos como lo hace Gattuso. El italiano, sin cajas destempladas ni poniendo a nadie a los pies de los caballos, volvió a demostrar en su rueda de prensa de este sábado que le tiene bien cogido el tiro a Meriton. Sabe cómo referirse a los temas de mercado. Es una de las características que ponen en valor excompañeros suyos que como Ambrosini lo radiografían en la edición de este domingo. Rino fue cocinero y de los buenos antes que fraile y en eso reside gran parte de su suerte en los banquillos. Sin embargo, lo que dicen también sus paisanos de la Azzurra es que la valentía es un sello de identidad que se refleja en el juego de sus equipos, en cómo tratan el balón y dónde empiezan a presionar. Y eso es algo, por más que de momento no levante la voz, que puede ser un problema sin los refuerzos que necesita. De ahí lo crucial de que sea cierto lo prometido: que todos o algunos de los que faltan lleguen la próxima semana y que en especial no se marche ninguno de los que son imprescindibles. Una cosa es improvisar, y hacerlo tan como bien como el primer día tras quedarse en inferioridad, y otra bien distinta estar obligado a ello por sistema todos los partidos.

Partidazo Con el trabajo encarrilado en la Conference League, el Villarreal tiene una prueba de calibre contra el Atlético, un rival al que habrá que ver hasta qué punto es capaz de cuerpear esta temporada que no tiene Champions. Aunque todavía queda mercado y un delantero por fichar, el mercado para los groguets está siendo de nota. No es fácil ahorrar entre 15 y 20 millones al tiempo que se mejora el equipo. Gestión. Tibio Dos jornadas y sin goles todavía a favor ni en contra para el Levante, al que le vendrán bien los retoques en las áreas.