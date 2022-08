Todos pueden hablar del árbitro menos Gayà

Solo llevamos una jornada y media de LaLiga y la lista de profesionales del fútbol español que han ‘rajado’ de los árbitros comienza a ser sonrojante. Sobre todo para aquellos que decidieron sancionar y ratificar a Gayà con cuatro partidos. No llevamos ni veinte encuentros de competición y ya hemos tenido que leer y escuchar críticas arbitrales de jugadores, técnicos, presidentes y hasta directores deportivos. Algunos como Domingo Catoira bajando incluso al túnel de vestuarios para encararse con el colegiado. Ya lo hizo Pepe Castro la semana pasada sin consecuencias. Hay barra libre. Total, aquí no pasa nada. Con 602 euros todo está arreglado. El último en cargar contra el estamento arbitral fue Kang In. En su «espero que el árbitro sea justo con todos los equipos» está señalando a la intencionalidad del juez. Veremos cómo actúan los comités de Integridad y de Competición. Habrá que seguir todos sus movimientos con lupa. El capitán y la competición merecen justicia.