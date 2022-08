Bien para lo que hay

Que Gattuso se confirme como un acierto en el banquillo va a depender de que le fichen a los futbolistas que necesita para desplegar con garantías su idea, una propuesta más vistosa que no se está haciendo bola pero que es arriesgada y que tiene un punto osado. Es la principal conclusión de la primera derrota de la temporada ayer en San Mamés, de donde el Valencia se fue con la cabeza alta, mereciendo al menos un empate que se le escapó en la última jugada y con la sensación de que el entrenador sabe cómo aprovechar lo que hay conforme mejor sabe y puede. Que a Rino le gustase lo visto o que Paulista se sienta orgulloso de cómo juega y plasma el cambio de estilo un equipo muy joven habla a las claras tanto de la buena predisposición existente como de las carencias de la plantilla.

Así como Valverde encontró soluciones para darle empaque al Athletic, Gattuso se volvió a encontrar con problemas al girarse al banquillo. El primero, en la delantera. Y eso que cuando se lesionó Hugo Duro nadie le obligó a elegir a Maxi antes que a André ni tampoco a cambiar el dibujo después con tal de mantener al uruguayo sobre el campo. Fue a partir de ahí precisamente cuando llegó el peor tramo de partido para un grupo que bajó el pistón con el 4-4-2 y al que además de pegada en particular y fichajes en general le faltó también generar más juego y oportunidades. Dos disparos a palos lo contemplan en dos jornadas, así que a la espera de Bryan Gil y del central más el efecto dominó que permita acceder económicamente a los Arthur o Cavani de turno, no es ninguna sorpresa comprobar hasta qué punto va el Valencia cogido con pinzas. Con jugadores en el banquillo que solo habrían tenido minutos en caso de accidente masivo y en cadena, la falta de fondo de armario fue galopante. Así que a poco más de una semana para bajar la persiana, una cosa es que la forma de operar en el mercado no sorprenda y otra que se le dé normalidad a que aún falten «dos o tres fichajes» clave. Un cálculo, sin entrar en que las carencias se arrastren desde hace temporadas, con el que Gattuso hace la concesión de no quejarse porque realmente falten el doble.