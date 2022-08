Mercado con ‘triaje’

Parecidos a Özkacar llegaron antes Alderete y Cömert, por lo que el turco no hace más que confirmar la política de rastreo con mayor o menor suerte en Centroeuropa. Entre que no se trata de una prioridad para Gattuso, no al menos hasta el experimento con Foulquier, y a que el propio técnico prefiere gastar las balas con Bryan Gil o Cavani, para la cesión de este tapado hay coartada.

Se sabe que con Lim resistiéndose a abrir la mano no llega para todo y que para fichar en cantidad y calidad es necesario un proceso de triaje. Resulta evidente, además, que el perfil de Özkacar está lejos por edad y experiencia de uno con el que vaya a asegurarse el tiro en una línea en la que Gabriel tiene que forzar cada dos por tres, en la que más pronto que tarde el prometedor Mosquera pasará a tercer o hasta segundo central y en la que debería ser una condición sine qua non tener buen pie. Compás de espera En realidad, lo que va a determinar la nota para el fichaje del central (antes de jugar) es lo que el Valencia sea capaz de fichar para el resto de demarcaciones estratégicas. Sin opción a traspasos, menos todavía al estilo del de Marcos André, la cesión de Bryan está encarrilada y si no es Arthur tendrá que ser otro. Y luego está el culebrón de Cavani, con el que Gattuso ya ha hecho su parte del trabajo. El uruguayo, de 36 años, continúa pendiente de Maxi Gómez y la pasión que despierte en Turquía. Que es el nombre que más ilusión despierta hoy no se discute. Es tan grande ya la falta de costumbre que ni se repara en los ‘peros’ de un delantero que vendría como buque insignia y referencia en un vestuario necesitado de veteranos y jerarquía. Doble rasero Van dos jornadas y a Gayà todavía le quedan otras dos para volver a jugar. Aunque acaba de empezar, la suya se perfila como una de las grandes injusticias de la temporada, sobre todo viendo que para el resto sigue habiendo barra libre. Y lo peor es que no es el único caso que clama al cielo. La vista gorda con Muniain, Ocampos, Dembélé y Juanmi hace que en la roja a Cömert se vea cada vez menos justicia.