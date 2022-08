En manos de Cavani

El apretón del Valencia es un hecho. Lo anunció Gattuso y en lo que va de semana no solo ha llegado Özkacar sino que hay otros tres fichajes en puertas: Almeida, Bryan y el deseado Cavani. Las circunstancias, además, juegan a favor de la continuidad de Gayà y un Soler por el que no hay nada claro.

Eso sí, las renovaciones de los capitanes siguen igual de cerca o de lejos que estaban, lo cual no deja de ser una arriesgada patada adelante. Para como pintaba el panorama, y aunque la sorpresa pueda saltar en cualquier momento de aquí al 31, que solo se eche en falta a Guedes y que nadie vaya a hacerlo sobre todo con Maxi y Marcos André hay que darlo por bueno.

Con la luz verde de Lim solo a cedidos, futbolistas libres y traspasos bajo el patrocinio cómo no de Mendes, que el vaso esté medio lleno o medio vacío va a depender de Cavani, por el que se ha renunciado a perfiles más altos en el resto de posiciones.

Hay espacio en el FPF y el acuerdo con el uruguayo está encarrilado desde el lunes, aunque con un ojo en Turquía y el otro en Inglaterra. Y es que sin Maxi el alivio sería tremendo. Las últimas horas demuestran, en conclusión, que en el club hay movimiento, aunque es cierto que también lo hubo el último verano. La principal diferencia, sin embargo, está en que Layhoon no es Murthy. Y en que de cara al máximo accionista, tampoco Rino está siendo Bordalás.

La coletilla

En los comunicados del Valencia CF últimamente no hay puntada sin hilo y el de Özkacar no fue una excepción, un central que «ayudará a consolidar la identidad y estilo de juego». Que el propio futbolista mencionase a Gattuso en Manises ya fue un mini-punto, lo que no quita para adornar la realidad de que, tal y como él mismo reveló en la pretemporada, la defensa no era una prioridad para el técnico.

Triangulando

Saldrán o no, pero por detrás de la llegada de Bouldini lo que laten son tres nombres que condicionan y mucho el proyecto del Levante: De Frutos, Vezo y Campaña.