Gattuso, el Matador

Salvo giro radical, Cavani dejará en breve el hotel Bless de Madrid en el que ha estado alojado para viajar a València. Con la negociación a punto de formalizarse, al fichaje le falta la revisión médica y la firma. Final feliz para un tira y afloja en el que más allá tanto de lo económico como de Lim y Layhoon, a los que se refirió en un perfecto dominio de la escena, el papel clave ha sido el de Gattuso. Es a él a quien hay que reconocerle el mérito de haber convencido al Matador de la misma manera que al valencianismo. El entrenador va en el barco de Meriton pero está sabiendo cómo convertirlo en una ventaja en vez de en un lastre. Hacía falta alguien que hablase de puertas para dentro con la claridad con la que lo hizo ayer hacia fuera. Una rueda de prensa a priori delicada acabó siendo un paseo en barca. Con toda la naturalidad confirmó a Bryan y casi a Cavani, al que entre dientes dejó un ultimátum por si las moscas. Y no se arrugó en la comparación con Simeone... Ojalá gane tanto como él, porque en eso estará el próximo reto.

Salidas

La proximidad del fichaje de Cavani activó también el capítulo de las salidas. En especial la de Maxi, quien más espacio ocupa en el fair-play. De aquí al final de mercado, tal y como están las cosas, no puede descartarse nada. Pero no hay duda de que su salida junto a la de Vallejo y la posible de André son los temas calientes. Por lo demás, a cruzar los dedos. Si viene alguna otra guinda, genial. Y sobre todo que no se vaya nadie.

Lanzado

Siete de nueve puntos contemplan al Villarreal en este arranque liguero. Y podría haber sido pleno con un penalti en el tiempo de descuento del que poco realmente aclararon las imágenes del VAR. Al árbitro, sin embargo, le sirvieron para anularlo y priorizar el impacto en la cara. La portería a cero de Rulli en tres jornadas es la otra buena noticia de un equipo que está en condiciones de dar un salto en LaLiga. A la espera también en este caso de rematar el mercado, no hay duda de que se va por el buen camino. Aunque ya se sabe que lo importante no es cómo se empieza sino cómo se termina.