La lección de Gattuso en sala de prensa

Gattuso llegó con paso firme a la sala de prensa, se sentó, miró a los ojos a los periodistas que allí estábamos y habló. Sin traductor y sin tapujos. Muchos pensaron que no abriría la boca a preguntas de mercado como otras veces. Craso error. No solo habló. El italiano utilizó la rueda de prensa para acabar de fichar a Cavani. Para hacerle ver a Peter Lim y al delantero, a través de sus palabras y de su entusiasmo, que la operación se debía cerrar sí o sí. El italiano se ‘mojó’ a los ojos de su jefe y del uruguayo. Estoy convencido de que Gattuso habló para ellos. A Lim le agradeció su esfuerzo y le animó, sin decirlo, a un empujón final. A Cavani le lanzó flores, lo reforzó (no hay plan B y te esperamos hasta el martes) y hasta se inventó un «ni» (ni sí ni no) para no decir que el OK del delantero ya solo era cuestión de dinero. «A este tío no le podemos fallar», debieron pensar desde Singapur y Madrid. Lim ha puesto el dinero en este fichaje, pero Gattuso el corazón. Vaya lección de fútbol.