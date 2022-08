Saber decir adiós en el Valencia, y al Valencia

El traspaso más doloroso del Valencia reciente se ha consumado. Carlos Soler es jugador del PSG, por unos 20 millones de euros entre unas cosas y otras, y de esta manera se ha puesto fin a un culebrón que ha durado al menos dos años, que no ha sido bueno para nadie y que tenía que haber sido resuelto mucho antes. Pero mucho. Los tiempos han sido de otro mundo, como casi siempre, pero el fútbol, muchas veces, se salta sus propias reglas cuando le conviene. La sensación es que ambas partes consiguen lo que buscaban. El Valencia podía cerrar una venta de cierto dinero por un jugador que no tenía nada claro renovar. El hambre con las ganas de comer, sin duda, aunque todo esto, en el mes de julio, hubiera sido mucho mejor para todos. Aunque también es cierto que el comprador ataca cuando sabe que tiene ventaja, que los ricos tienen mucho dinero por algo, y no por ser tontos o regalarlo.

Como hagamos una caza de brujas, desde cualquier bando, entiendo que nos estaremos equivocando. Hay que saber decir adiós en el Valencia, y saber decirle adiós al Valencia, que son dos cosas muy distintas, que muchos han hecho en el pasado, y por ello, transcurrido el tiempo, siguen teniendo el cariño de la gente y las puertas del club abiertas. El Valencia y Soler se merecen tener ese punto y aparte, porque algo me dice que no es el final de nada.

Me duele que se marche Carlos, mucho. Lo mismo que me ha pasado con otros, no con todos, también lo confieso, porque cada jugador es un mundo y no todos se comportan de la misma forma fuera del campo. Respeto su decisión, y no soy quién para compartirla o no, que no puedo decidir la vida de nadie que no sea yo mismo. Y creo que él también va a respetar todos los códigos en esta salida, porque cuando deje de ser profesional de esto, seguirá siendo valencianista, y repito, me da que no ha escrito su última página con esta camiseta.

Meriton, el Valencia, tiene también su aparte, como no puede ser de otro modo. Si desde que están aquí han salido tantos jugadores de la casa, internacionales, es que hay algo que no se está haciendo bien. O que los de casa son los más rentables, porque no hay nada que amortizar. Pero no podemos descapitalizar más la entidad a ese nivel, y eso Layhoon lo sabe, porque ya lo está aplicando en muchos sentidos. ¿Hemos hecho todo lo posible para que Soler siga? Pues dentro de nuestras actuales posibilidades es posible que sí, pero a veces con eso no basta. Y no se trata sólo de que el jugador quiera ganar más y más.

Me da igual el destino elegido y me da igual si juega o no el Mundial. O si va de quinto delantero o de sexto medio. Una vez fuera del Valencia, es algo que no me incumbe, que no me puede hacer perder un segundo. Sólo desearte suerte Carlos, de corazón, la misma que sé que le deseas tú al Valencia, porque en tu casa sois valencianistas hasta la médula. Bon vent i barca nova, y nos volveremos a ver de blanco y negro. Seguro.