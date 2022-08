¡Cuánta falta hace!

Son muchas las lecturas que deja la llegada de Cavani pero una de las fundamentales es que el Valencia, en el fondo y sobre todo en las formas, vuelve a parecerse al Valencia. Un Valencia con Gattuso y Layhoon que ya no es el de Anil pero que aun así continúa siendo el de Lim. Y un Valencia también cuya situación no deja de ser tremendamente complicada. Es un hecho, sin embargo, que la afición ha pasado de concentrarse fuera de Mestalla con un partido dentro a recibir a su nuevo ídolo en olor de multitudes. A lo largo de este verano ha quedado muy claro que el derecho a ilusionarse del valencianismo está por encima de la propiedad y eso es algo que ha sabido entender hasta la misma propiedad. Con la firma de Rino, auténtico artífice intelectual, el proyecto deportivo en marcha ha disparado unas expectativas que empezaron siendo muy pobres pero que de momento sirven, a expensas de los resultados, para que el entrenador haya conseguido una tregua ambiental a su alrededor. El fichaje de Cavani era una oportunidad para conseguirlo, así que en esta ocasión hay que celebrar que el máximo accionista se haya dado cuenta de que no le quedaba otra que aprovecharla. De todos los golpes de timón que ha ido dando desde los audios, sin duda el momento clave de la historia reciente, este es y con bastante diferencia el que más y mejor cambia el rumbo. Hay mucha tela que cortar, pero que el Valencia vuelva a parecerse al Valencia comienza por poblarlo de buenos futbolistas y sobre todo de dar motivos para que los aficionados se ilusionen.

Necesario Además de por el chute de ilusión, la derrota ante el Atlético demostró que Cavani también hace mucha falta en el área. Un gol de penalti en tres partidos deja a las claras cuál es el principal problema, que no el único ni tampoco el peor. Y es que lo de los arbitrajes clama al cielo. El trallazo anulado a Yunus por una falta previa de las que no se pitan salvo cuando son del Valencia vuelve a alimentar y con razón todos los fantasmas. Algo habrá que hacer además de cruzar los dedos para que los refuerzos se acoplen lo más rápido posible.