El primer día de Cavani y lo que le falta a Gattuso

El aficionado de Mestalla miraba antes del inicio a la grada. Embelesado por el aura de un Cavani que llega como el salvador de los problemas ofensivos. Una vez comenzó el partido, el equipo rindió, compitió y fue mejor en una primera parte en la que Cuadra Fernández se empeñó, junto al VAR, en poner palos en las ruedas de un equipo que estaba bien. Tanto en defensa como con balón, no tanto en ese último pase. Pero un latigazo de Yunus pudo haber cambiado el guión. No fue así y en el segundo tiempo pasó algo parecido a lo de Bilbao. Como ante el Athletic, sobre todo tras el gol, el Valencia no se encontró a sí mismo. El caos se apoderó de un equipo mientras los cambios eran dos canteranos, Maxi Gómez y Nico, a quien seguimos sin ver de titular. El Atlético todo lo contrario. Y así acabó el partido. Igual que empezó. Con la grada pensando en Cavani. En lo que no estaba sobre el césped: Gayà, Bryan, un posible revulsivo como André... A Gattuso le faltaban muchas piezas en el banquillo.