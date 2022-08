Así son los árbitros del fútbol español, Edinson

Cavani alucinó con el empuje de Mestalla. Le gustó la intensidad con la que jugó el equipo. Le sorprendió el nivel de algunos de sus nuevos compañeros. Disfrutó viendo a Gattuso en acción desde lo alto. Estaba cómodo. Con ganas de bajar al verde. Todo era magia en el viejo coliseo hasta que aparecieron los árbitros. Lo siento, Edinson. Este es el nivel arbitral en España. Cuadra Fernández hizo el cuadro y torció una noche que había empezado realmente bonita. Lo del Valencia, el estamento arbitral y el malestar con la RFEF es el cuento de no acabar. La falta de Diakhaby es discutible. Lo que no es discutible es que unas veces se revisan las acciones previas y otras no. Igual que el criterio para las expulsiones. O las críticas arbitrales. No es justo. Y encima el Valencia siempre sale perdiendo. El colmo de los colmos es que el VAR tuviera que intervenir para dejar sin efecto una caprichosa roja del árbitro de campo. Y todo esto con Gayà en el palco. Ojalá Cavani lo cambie todo.