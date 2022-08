Hay que cerrar bien

El Valencia afronta la recta finalísima del mercado de fichajes con la esperanza de no cerrarlo en falso después de que el subidón por Cavani haya durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio. El traspaso de Soler es un chasco que no por esperado deja de ser doloroso amén de una bofetada de realidad en un club que Lim continúa descapitalizando por la ausencia, entre otras muchas cosas, de una política deportiva a medio y largo plazo que lo salvaguarde de la especulación en el corto. Nada que sorprenda siendo tan grande la influencia de Mendes, especialmente omnipresente en la operación salida de las últimas 48 horas. Con Ilaix y Bryan de camino, ambos por cierto también cedidos, la sensación es que la plantilla vuelve a quedarse descompensada y que eso no va a solucionarse ni con una guinda sobre la bocina ni con un James de turno. Quedan unas horas en las que puede aún pasar o no pasar de todo. Un dado al aire tras el que lo mejor que podría pasar es que llegase otro centrocampista con más jerarquía y otro delantero si sonase la flauta por Marcos André, aunque después de la deseada salida de Maxi no parece. Y a Soler, cuyo adiós no puede ser de malas maneras, toda la suerte en París. Si Cavani ha venido es porque lo querían y si él se va es porque durante ocho meses, ya lo dijo Anil, nadie hizo el esfuerzo de demostrárselo. La pérdida en lo sentimental no de discute. Y tampoco en lo deportivo: sin él y sin Guedes son más de la mitad de los goles los que es esfuman.

Bienvendiendo Para haberle tumbado supuestamente dos revisiones médicas, el Getafe no está escatimando en esfuerzos por De Frutos. El Levante rechazó ayer 10 millones fijos sin bonos ni variables y habrá que ver qué pasa hoy si llega la última oferta por los 12 en los que está tasado desde la primera reunión en Madrid. Con la salida de Melero y la opción de que Vezo recale en el Benfica hay dos objetivos conseguidos. Y a expensas de alguna sorpresa, no va a haber mejor fichaje que la continuidad de Campaña, siempre y cuando sea el Campaña de las últimas semanas y no el de los últimos años.