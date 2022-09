El discurso de Cavani y su impacto global

Un tipo normal que se mantiene media hora firmando autógrafos a una afición que acudió en masa antes de que Mestalla abriera las puertas. Cercano, también con los medios. Hace unos días se bajó del coche y en la Ciudad Deportiva de Paterna, un búnker en líneas generales, atendió a los medios con la sensación de que eso debería ser lo común y no todo lo contrario. El discurso sobre el dorsal y el respeto por los que están cuando uno llega, trabajar para encontrar recompensa y no esperarla por el mero hecho de tener una carrera de éxito a sus espaldas o sus palabras hacia el Valencia y el valencianismo son otra prueba de que la normalidad existe. Cavani dentro del campo es todo lo que podemos imaginar, pero fuera de él es justo lo que pedíamos muchos. Aumentar la cifra de edad pero no con un jugador pasado de vueltas y que venga a ‘engañar’. Cavani es el talento pero también la profesionalidad más absoluta. Y su impacto puede ser vital para una temporada larga.