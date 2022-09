La plantilla del Valencia es una moneda al aire

Habría que recordarle a Layhoon Chan que la salida de Soler no solo fue una cuestión de dinero. Que no bastaba con hacerle el «mejor contrato de la historia del club» como dijo ayer. Que también pesó en su decisión estar ante una de las peores gestiones deportivas de la historia del club. Carlos no se fue al PSG por dinero. Si solo se moviera el interés económico ya se habría ido hace años. Lim tenía decidida hace mucho tiempo su venta. Igual que la de Guedes. Y a Gayà no, porque no puede. El Valencia tendrá que sobrevivir sin ellos. El reto es peligroso. Meriton ha apostado por una plantilla de jóvenes con muchas ganas, pero con mucho todavía que demostrar. El Valencia necesita que exploten y den un paso adelante. Todo lo que no sea eso será sufrir y agarrarse desesperadamente al ‘Salvador’ Cavani. El uruguayo asume la responsabilidad de los goles y también la de ayudar a los jóvenes. El equipo necesita jerarquía y a Edinson le sobra. El ‘7’ es un fichajazo. Y Mestalla lo sabe.