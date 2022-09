Sumar es lo único que vale

El fútbol es lo que marca la clasificación. Lo tangible. El marcar más goles que el rival y más puntos que tus ‘enemigos’. No hay otra. Para eso, el Valencia necesita empezar a celebrar victorias más allá de la inicial contra un recién ascendido como el Girona con un tanto de penalti, de un futbolista que ya no está en Mestalla. La afición sin embargo solo tiene un deseo. Ver al Valencia CF sumar la segunda victoria de la temporada. Con la llegada de Cavani y las acertadas intervenciones de Gattuso en rueda de prensa -además de ver cerrado el mercado de fichajes- la necesidad de no ver frenado ese pequeño rastro de ilusión obliga a ganar. Solo tres puntos sirven después de ver cómo los seis ante el Athletic en San Mamés y el Atlético de Madrid en casa dejaban al cuadro de ‘Rino’ sin premio y con falta de puntos en el casillero.

Con Gattuso la tranquilidad es total, pero en un equipo con una media de edad tan baja es casi una necesidad crecer desde la victoria. Esperando a Cavani, a la adaptación de los nuevos y a ver quién asume el rol de Soler (presumiblemente André). En definitiva, ganar es la solución y tal vez el mejor ‘fichaje’ una vez cerrado el mercado.