Septiembre ha llegado y comienza también un nuevo ‘curso runner’. La maquinaria vuelve a ponerse en marcha en la capital del Turia. Septiembre, es psicológicamente un mes siempre propicio para plantearse metas, para comprometerse con esos propósitos que siempre tenemos en mente. Es un mes clave. Al igual que en enero con el inicio de año, también en septiembre nos entran las ganas de ser mejores personas alcanzando nuestra mejor versión, de aprovechar mejor el tiempo, de cruzar todo tipo de metas deportivas, de ponernos en forma, de perder esos kilos que las vacaciones nos han dejado de regalo, de tomarnos en serio de una vez el trabajo de fuerza (que no todo es correr, oye). ¡Este año sí1, este año, batimos nuestro récord de Medio Maratón, de Maratón... nada nos va a frenar.

Ahora hay que luchar porque esos loables propósitos se conviertan en realidad. Y para ello, a nivel deportivo, nada mejor que ponerse metas tangibles, de fijar fechas en el calendario. Eso es algo que tenemos muy claro todos los que ya miramos de reojo hacia las grandes citas de este otoño en la Capital del Running: el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Y, antes, otras pruebas también muy motivantes como la reanudación y recta final del Circuito de Carreras de València o la 15K Nocturna. Motivaciones no faltan, ahora sólo hay que ponerse a entrenar.

En septiembre salen de nuevo de su letargo los grandes grupos de entrenamiento. Volvemos a ver esas legiones de espartanos y espartanas luciendo los colores del Redolat, Runners Ciudad de València, Marta Fernández de Castro... el Antiguo Cauce del Río Turia recupera su pulso, vuelve a convertirse en el gran estadio del atletismo popular.

Volver a la rutina siempre cuesta pero también tiene aspectos positivos como recuperar los buenos hábitos deportivos, volver a ‘someterse’ a esa dulce tiranía de los planes de entrenamiento. Dejar atrás la anarquía vacacional (tan necesaria por otra parte). Los que hayan hecho bien los deberes llegarán a estos primeros compases de curso frescos y con fuerzas para iniciar con ganas ese plan que nos llevará al éxito el 23 de octubre en el Medio Maratón o el 4 de diciembre en el Maratón (o en ambas fechas ya que muchos aspiramos a hacer doblete un año más).

Faltan tres meses para el Maratón de València. El tiempo justo, necesario y básico para plantearse llegar al 4 de diciembre con garantías de disfrutar los 42,195 kms. Los planes de entrenamiento oficiales del Maratón, dirigidos por el entrenador de CA Serrano, José Garay han cumplido ya su tercera semana. Entramos ya en la cuarta. ¡El tiempo vuela!.

Yo de momento, reconozco que no he seguido fielmente el plan. En vacaciones es muy complicado ceñirse a un plan cuando lo que te pide el cuerpo es disfrutar de esos entrenamientos en grupo con amigos en los que reina la improvisación. Pero ya no hay excusas, ha llegado el momento de ponerse ‘serios’ (siempre sin olvidar que esto de correr no es más que una diversión) y empezar a cumplir el plan. Yo ya empiezo a visualizar esa pasarela azul...