El trellat de Gattuso

Gattuso fue capaz de hablar del octavo o noveno puesto como objetivo del Valencia sin que bajase la espuma del 5-1 ni la ilusión del valencianismo. Hay que dominar la escena a la perfección para conseguir algo así. Y más todavía en un momento tan complicado como continúa siendo el actual. Es otro más de los méritos que contemplan al míster y nuevo líder de Mestalla en este arranque de temporada. Un tiempo en el que se evidencia un día sí y al otro también que es posible contar la verdad y ver el vaso medio lleno.

Al menos sin esa negatividad que se denunció el domingo y que en todo caso no tiene que ver con el equipo sino con los que toman las decisiones a miles de kilómetros de distancia de aquí. Rino no se refiere a Europa, por más que casi se le escapase la palabra ‘Conference’. Pero más allá de la anécdota, lo importante es el ‘trellat’ del proyecto. Los jugadores lo están asimilando y gracias a eso se vislumbra un camino que ya no lleva a ninguna parte. Sigue sin ser el Valencia que se vendió, en todos los sentidos, pero es mejor que el que había.

Además, la consciencia sobre dónde está el techo no significa desmerecer a los que como Yunus amenazan ya con romperlo. Gattuso, por cierto, no fue el primero que vio en Paterna que su potencial estaba jugando por dentro. Sin embargo, sí que lo ha sido en crear un contexto de equipo y confianza para que muchos partidos de maduración después sacase lo mejor de él.

Profesionales

LaLiga F arranca este fin de semana y la antesala fue ayer con una presentación oficial a la altura de lo que el fútbol femenino se merece. La gran noticia, sin embargo, no está tanto en una profesionalización que era más que necesario como en el hecho de que todos los partidos vayan a televisarse tras el apagón. La visibilidad, además de por motivos económicos, es fundamental para que el crecimiento no se estanque, aunque todavía hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo y sin ir más lejos en la selección, donde hay que cambiar. Después de la goleada ayer ante Ucrania, hoy termina una concentración que debería dar paso a un nuevo ciclo.