Gattuso no es el único responsable

Me reafirmó. Esta plantilla del Valencia es una moneda al aire. Contra el Getafe salió cara con el viento a favor en Mestalla y los jóvenes liberados delante de la afición explotando sus mejores virtudes. En Vallecas tocó cruz. Y no será la última vez. El equipo se hizo pequeño ante la adversidad. Superado, atascado de pies y cabeza y sin personalidad para cambiar o por lo menos parar el partido. Faltan jugadores de jerarquía sobre todo en el centro del campo. Clama al cielo. El fichaje André Almeida es el último en la rotación de mediocentros. Por no hablar de Cenk en el centro de la defensa. Es muy oportunista acordarse de Soler y Guedes ahora, pero fue el típico partido que solo se podía salvar con una acción personal del portugués o un balón parado de Carlos. Ellos no están. El Valencia tampoco estuvo en Vallecas. El Rayo lo maniató. Fue su juguete. Gattuso puso el escudo en sala de prensa y asumió toda la culpa. Pero la responsabilidad no es solo suya. Lo sabe él. Y lo sabemos todos.