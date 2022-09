Ni tanto ni tan poco

Ni el que lo bordó ante el Getafe ni el que Mamardashvili salvó de la goleada en Vallecas. El Valencia todavía es un equipo tierno. No se sabe de qué está más cerca y aún menos en qué va a quedarse. Contra un buen rival al que aun así le tocó pedir la hora, los de Gattuso jugaron su peor partido hasta la fecha. Por primera vez no hubo ninguna sensación positiva a la que agarrarse. Y sin maquillaje que los disimule, los resultados no engañan: tres derrotas en cinco jornadas y seis puntos de 15. Números mediocres que apuntan al octavo o noveno puesto del que el míster habló no tanto para cubrirse las espaldas como porque es lo que hay. Nadie mejor que él para saberlo y de paso hacérselo saber a Lim en la audiencia que va a tener en Singapur. Una oportunidad, más allá de Layhoon, para que el mensaje de lo que pasa aquí llegue allí alto y claro. Sin levantar la voz, y consciente de cómo su colega Iraola le había ganado la partida, Rino analizó la derrota con serenidad y ninguna chanza. Y, tal y como les había prometido, puso el pecho por sus futbolistas. La coherencia, ni positiva ni negativa, siempre es buen mensaje.

Vergüenza La primera liga femenina profesional ya arrancó en falso haciendo coincidir su puesta de largo con un partido de la selección. Mal augurio que se confirmó ayer con el espantoso ridículo en la primera jornada del parón de las árbitras, que reclaman ajustar sus condiciones laborales y salariales a la nueva situación. El crecimiento del fútbol femenino, una vez más y con el Consejo Superior de Deportes como espectador pasivo, vuelve a quedar entredicho por la eterna y patética guerra abierta entre LaLiga y la Federación. Con los brazos abiertos Todo está preparado en València para recibir a Alcaraz, que este domingo se juega su primer Grand Slam y el número uno del mundo. No hay mejor reclamo que el joven prodigio del tenis Mundial para los partidos de la fase de grupos de la Copa Davis que se disputarán entre el martes 13 y el domingo 18 en La Fonteta. Un evento que confirma al cap i casal como el enorme referente deportivo que es.