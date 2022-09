Con ganas de Davis

El número uno más joven de la historia del tenis aterriza hoy en València. Con el trofeo del US Open debajo del brazo, Alcaraz es el gran reclamo de la fase de eliminatorias de la Copa Davis que se disputa desde mañana hasta el domingo en La Fonteta.

La apuesta por un evento deportivo tan potente como este, además con un canon asumible y sobre todo rentable, generaba pocas dudas. Pero que el timing haya coincidido con la explosión del niño prodigio lo confirma como todo un acierto y eso a pesar de las ausencias de Nadal y Djokovic. La condición de hijo adoptivo de ‘Charlie’, además, le da todavía mayor valor. El valenciano Ferrero, quien mejor va asesorarle sobre qué significa liderar el ranking, no solo es su entrenador sino alguien clave en el entorno que lo rodea.

Posiblemente la persona que con más propiedad puede pronosticar su dominio en la próximá década. Es indudable que la era Alcaraz, que para Ferrero está al 60 por ciento de su potencial, ha empezado. Y es una suerte que en el cap i casal vayamos a ser los primeros en disfrutarlo.

Cautela

Igual que salió reforzado en la victoria, Gattuso también lo ha hecho de la derrota. El discurso del técnico en Vallecas fue irreprochable. Tuvo parte de culpa pero desde luego no fue solo suya. Sin embargo, aunque el aura de Rino sigue intacta, no hay sensaciones que valgan si los resultados no acompañan. Y se da la circunstancia de que los del italiano podrían ser peores que los de sus antecesores cuando pise Singapur.

El partido contra Celta, cuya goleada en Mestalla curiosamente avivó el avispero en los primeros tiempos de Layhoon, es una presión añadida antes del parón. Otra prueba para calibrar las posibilidades de una plantilla a la que le vendrá de perlas que Cavani pueda llegar a tiempo.

Fastidio

Que el Villarreal vuelva a estar en vilo por Gerard Moreno es una mala noticia. A la espera de las pruebas médicas, el calvario de la pasada temporada continúa demasiado reciente como para no cruzar los dedos. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, ojalá sea lo mejor dentro de lo malo.