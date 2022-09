Gattuso, Jaume y Lato en el valencianismo

Gennaro Gattuso es el padre de este Valencia. En toda la extensión del término. El italiano se está erigiendo en el símbolo y líder de este grupo dejando disfrutar cuando se gana y poniéndose delante para llevarse todas las balas cuando se pierde. No hablará jamás mal de su plantilla, me atrevo a decir. Nunca. Y que siempre se señalará como el máximo responsable en las derrotas. No tengo claro si sabemos lo que significa eso. Lo que vale. Lo complicado que es alcanzar tal punto de conexión con tu gente. Y más cuando apenas llevas unos meses en el puesto y acarreas el peso de unos cambios realmente significativos.

No voy a caer en la tentación de comparar a Bordalás con Gattuso. En ningún aspecto y de ninguna manera. Porque, según mi forma de entender las cosas, sería como comparar peras con manzanas. No tienen nada que ver y punto. El alicantino tiene su estilo y su filosofía, y, si ahora digo que no me gustan, mentiría. Que su estilo no es perfecto es evidente, pues ninguno lo es. Cualquier libreto de cualquier entrenador del mundo no lo es. Unos hacen unas cosas y otros otras; pero todos plasman en sus equipos su manera de entender el juego. Y lo que no es el juego también. Yo hubiera apostado por José Bordalás un año más cambiando a media plantilla y apuesto con los ojos cerrados por Gennaro Gattuso con la que tiene ahora y, esperemos, con la que tenga en enero.

Pero repito: creo que no sabemos lo que tenemos con el italiano. El vestuario, sin embargo, sí. Y en un vestuario esa confianza, ese remar todos juntos impulsados por el convencimiento en lo que se hace, es un auténtico tesoro.

Al igual que lo es contar con tipos como Jaume Domènech. En esto no puedo ser imparcial. Porque es mi amigo y, como digo siempre, con los amigos no me da la gana ser imparcial. Djukic, Pizzi, Nuno, Neville, Ayestarán, Voro, Marcelino, Celades, Gracia, Bordalás y Gattuso. Todos no pueden estar equivocados. Y quizá no debamos descartar la posibilidad de que cualquiera de ellos sepa más de esto que nosotros, de cómo se gestiona un vestuario de fútbol profesional. Con Jaume muchas veces se es terriblemente injusto. Y aunque él me dice que no entre, no puedo evitarlo porque, a mis ojos, dicha injusticia es demasiado notoria, demasiado cruel. Cómo son las cosas. Jaume ha tenido que pasar una desgracia en forma de lesión para que prácticamente todos, la inmensa mayoría del entorno, le reconozca lo mucho que ha dado y da a este equipo dentro y fuera del terreno de juego. Jaume siempre en mi equipo. Siempre uno de los nuestros.

Y podría utilizar casi las mismas palabras para hablar de Toni Lato. Quien, casualidades de la vida, es también amigo mío −de hecho no conozco personalmente a nadie más de la actual plantilla−. Años de recibir palos, de ver su calidad puesta en duda, de soportar cómo se le hace de menos… y él siempre ha sido el mismo y siempre ha estado ahí. Le queda un año de contrato y, como en el caso de Jaume, no me cabe duda de que el Valencia lo renovará. Hasta Meriton se habrá dado cuenta de que prescindir de un tipo como él en un equipo como este sería una completa locura. Juegas un partido de escándalo, marcas un golazo y, a la semana siguiente, te quedas en el banquillo. ¿Tu reacción? Sales media hora contra el Rayo y vas como un animal para ayudar a tu equipo. Jaume y Toni. Líderes, gente que siente el escudo, que sabe lo que es ser del Valencia y lo que es el Valencia.

Y aquí una breve mención aparte, porque quiero hablar de él con más calma en otra ocasión, para José Luis Gayà. Si el entorno de este club no es capaz de respetarle, de entender que puede tener un día malo, o varios, y si no valora que está primando por encima de todo quedarse aquí −cosa que creo que así será−, con todo el dolor de mi corazón digo que aún nos pasa poco. Pero muy poco.