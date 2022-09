La vida serena

Queremos una vida como la del Bayern. Serena, tranquila, rutinaria, en la que cada temporada se despliega con la previsibilidad de las viejas estaciones. No envidio el coleccionismo abusivo de títulos, ni la hegemonía intocable del Rekordmeister (el campeón absoluto), ni casi me refiero al propio fútbol, sino a la tradición de una cultura de club arraigada en la costumbre, desde la primera e invariable foto de familia con todo el equipo engalanado con el traje regional bávaro. La certeza de que, aunque todo cambie a nuestro alrededor, la obra de Höeness, Beckenbauer y Rummenige, pervivirá en Oliver Kahn y que esa línea recta garantizará la misión futura de Thomas Müller. Y si hay sobresaltos puntuales (una remontada loca del United en una final europea), no altera un ideal de prosperidad en el que se reconoce una masa social con gran implantación territorial. Y desde esa base se acaba tumbando una y otra vez al Barcelona, por mucho que quiera anular el hechizo fichándote a tu goleador histórico.

No son pocas las veces que se alude al temperamento pasional de Mestalla para descartar que un modelo así sea perdurable en el Valencia. Y tan cierto es que este club nació moderno, con las expectativas tatuadas desde su acta fundacional, como que ha sido una institución que vio entrar a Cubells, Peris o Pasieguito antes de cumplir los 20 años para acabar vinculándose de por vida. Gattuso suspira en sala de prensa por imitar una permanencia prolongada en el banquillo como la de Simeone. Un deseo que va en contra del cálculo cortoplacista de Peter Lim y el reciclaje especulador de un proyecto que (ocho años son suficientes para haberlo captado) erradica el arraigo entre sus planes. Planificación del equipo aparte, la apuesta del calabrés es sugerente por zarandear, desde el césped, la melancolía crónica que despoblaba la grada, aunque asiente su propuesta sobre una pirueta nunca vista en Mestalla: iniciar un proyecto desde un fútbol vistoso. Hasta Hiddink, precedente de «jogo bonito» más cercano, accionó los rondos desde los cimientos «unoceristas» heredados de Espárrago. Y cada época feliz, en blanco y negro o en el nuevo siglo, se armó desde el andamiaje de un equipo identificable en la colectividad y el contragolpe que anularon el mayor talento de Madrid y Barcelona. Una expresión de tradición a la que Mateu Alemany contribuyó anulando el acuerdo con Quique Setién para convencer a Marcelino. La amargura del partido de Vallecas evidencia el vértigo del planteamiento de Gattuso. Lejos de Mestalla esperan trincheras de presión alta sobre el primer pase de nuestros centrales. Cavani será más necesario desde sus consejos que desde sus goles. Pero el salto al vacío sería mayor si a la plantilla más tierna y joven del campeonato se le pretende inculcar un oficio «broncocopero» que necesita de otra arquitectura interna del plantel. En el Valencia contemporáneo el riesgo táctico es la opción más conservadora. Hoy no anhelamos la vida serena. La existencia calmada que podría venir de una estructura muniquesa con Fernando, Albelda, Subirats, Leonardo y Quique trazando estrategias a cinco años desde su conocimiento del valencianismo y su masiva proliferación demográfica comarcal. Quizá volvamos a ser, a nuestra manera, una reproducción mediterránea del Bayern. Hace dos décadas fue necesaria una tanda de penaltis para decidir una batalla entre iguales. Pero hoy jugamos al ataque con chavales porque no queda otra, porque lo que ansiamos es sobrevivir.