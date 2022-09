¡Boicot a Qatar!

Vaya bombazo dirán Vds., ya está claro que habrá boicot, cuando el runrún de esta noticia ya se iba acabando, al acercarnos a la fecha del inicio del Mundial, este próximo 20 de noviembre.

Pero no, no temas si son aficionados al fútbol, el boicot del que hablo es uno, cierto, pero solo mediático. Así, un periódico de la isla francesa de La Reunión, en el Índico, llamado «Le Quotidien de La Réunion», ha declarado has un par de días que no va a informar, para nada, de lo que ocurra en la competición, ni tan siquiera del equipo francés.

Su portada titulaba «Sin nosotros», dejando claro que pasaban olímpicamente de Qatar y de su mundial. Y ello, explicaba el editorial, por « los daños intolerables a la dignidad, a las libertades, a las minorías y al planeta». Vaya, eso sí que es tener ideas, pero Qatar no es responsable de los daños al planeta, o no todo y quizá Francia, con sus ensayos nucleares en otras islas propias, éstas en el Pacífico, haya hecho más daño…

Sin embargo, si nos atenemos a todo lo que dice, y no quieren informar de eso, tampoco deberían informar de muchos más acontecimientos, ojo, solo hablando de deportivos, que se han dado (y que se darán) en países que tienen tanta o más culpa de esos «daños intolerables…» a todo lo pasa en este mundo nuestro.

No sé si calificarlo de hipocresía o de ingenuidad, ese naïf francés que llenó cuadros de pintura… Pero, quizá estemos en el comienzo de una nueva era, donde los boicots mediáticos puedan ser la punta de lanza del periodismo futuro. Así, poco a poco, se dejará de informar de (casi) todo, porque culpables, haberlos haylos…

Hace unos meses, aficionados daneses, alemanes y noruegos hablaron de boicotear el mundial de Qatar e incluso algunos pidieron a sus jugadores que tuvieran la valentía de no ir. Tendremos que ver si, cuando las listas definitivas se tengan que entregar a FIFA, alguno da el paso adelante y hace ese boicot, que será mucho más sonado que el periódico reunionés.

Y eso me recuerda el boicot que se autoimpuso el genial Johan Cruyff, que dejó a su equipo nacional sin su magnífica presencia que, posiblemente, le hubiera otorgado el título mundial en Argentina, a pesar del anfitrión, al que tuvo contra las cuerdas, sin él, en la final. Se ha hablado mucho de que fue por temas políticos y algunos de sus compañeros, como el Milonguita Heredia afirma que fue por la dictadura militar en Argentina, otros, también conocedores del holandés, como Reixach, que fue por el miedo a los secuestros y por proteger a su familia. El caso, sea esa versión o cualquier otra, es que Johan no acudió a competir y ese sí fue un boicot de relumbrón.

Veremos si aficionados, jugadores, medios o cualquier otro tipo de estamentos se unen al boicot del periódico de la Reunión, aunque será difícil, porque es un Mundial tan esperado, por ser el post-pandémico, por su extrañeza otoñal, por jugarse en una sola ciudad, etc… Así que, me parece que se quedarán solos los reunioneses. Mientras ponemos la primera marcha, recomiendo la novela de Santiago Gamboa, «Será larga la noche». Que la disfruten y feliz final de verano.