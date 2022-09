El giro de 180 grados de Rino más allá de la tabla

El fútbol, no siempre, acostumbra a premiar el buen trabajo y el esfuerzo. No lo asegura pero sí te deja más cerca de tener resultados. Y en esa línea Gattuso y los suyos han demostrado desde la pretemporada que la línea de trabajo está clara y que salvo el día del Rayo Vallecano, el equipo está llevando los partidos a dónde quiere. El equipo está en la zona media, sí. No es la posición histórica del Valencia, también. Pero viniendo de donde viene el equipo, las sensaciones son mejores incluso que los puntos. Y es por eso precisamente por lo que el Valencia mira al futuro con más optimismo incluso del previsto. El entrenador acierta en sus decisiones, los fichajes están sumando absolutamente todos y Cavani ya asoma con su debut ante el Celta, Mestalla es una fiesta en cada partido en casa y además el calendario invita a pensar en una vuelta del parón con cierto éxito. Que no pare la fiesta. Y que por favor Lim escuche a Gattuso en Singapur.