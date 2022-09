Qué es ser una leyenda del Valencia

El entorno del Valencia ha regalado lo de ser leyenda del club en los últimos años. O debería decir «hemos», pues quien escribe, yo, me incluyo. Porque al final esto no va de lo que hacen otros, va de lo que hacemos todos. Cuando vas cumpliendo años entiendes muchas cosas, y adquieres la virtud de otorgar valor a las que realmente son importantes. Aprendes a hacer análisis más amplios, más completos, y que no van a lo aparente o lo coyuntural, sino que se centran en lo que verdaderamente importa. Hablando del Valencia, en lo que da valía y sentido a ser de este equipo.

La palabra leyenda, la cual se ha asociado en los últimos tiempos a tener una lona en la fachada de Mestalla, está más barata que nunca. Quizá es por la falta de referentes desde que en 2010 se fueran tipos como Rubén Baraja (leyenda máxima), o Carlos Marchena, o David Villa. Tipos que por lo hecho en el campo y fuera de él, y por cómo han hablado y tratado al club −al nuestro− después de abandonarlo, son dignos de tal merecimiento. Cuando hablas con el Pipo, el Valencia siempre está en primera persona, y eso, tratándose de alguien nacido en Valladolid, tiene mucho más mérito. Desde ese momento, del cual ya han pasado más de 10 años, y analizando todo en su conjunto, no veo a nadie que sea digno de ser elevado a ese altar de gloria que da el valencianismo de forma espontánea, más allá de los títulos. Porque si fuera por ellos, por los títulos, en ese Olimpo valencianista no estaría Fernando Gómez, lo que sería igual a cometer una injusticia absolutamente grosera con una persona que siempre ha puesto al club por delante de sí mismo.

No he visto a nadie… hasta ahora. Porque José Luis Gayà Peña, quien si todo va como Dios manda renovará su contrato con este club más allá del 30 de junio de 2023, tiene todo para ser una leyenda del Valencia, para ser considerado por todos como uno de los grandes entre los elegidos, para ser la siguiente lona de Mestalla. Faltan muchas lonas en esa lista, dicho sea de paso, pues algunos que no están en ella es posible que merezcan tal premio más que otros. Pero esa es otra historia. Una leyenda no sólo es alguien que levanta trofeos, que juega muchos partidos o que marca muchos goles. Eso sólo es una parte del todo.

Una leyenda es alguien con quien te identificas, alguien que personaliza el sueño de tu infancia, alguien que saca a relucir esos valores que te han hecho ser del Valencia por encima de todas −o casi todas− las cosas. Leyenda es ese tipo al que le desborda el orgullo cuando se pone el brazalete de capitán y cuando da la cara por su gente, ese que tiene siempre la cabeza arriba y levantada porque es el faro que guía al resto. Desde hace mucho tiempo no he visto a nadie que reúna esa nómina de requisitos de manera total e indiscutible. Y aquí no pretendo hacer de menos a ningún jugador, ni tampoco restarle méritos como futbolista o exfutbolista de este equipo. Es solo que ser leyenda es harina de otro costal. Es la excelencia. Es la cuasi divinidad. Para ser una leyenda hay que ser un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, hay que ser un referente para los que te rodean, hay que poner al Valencia siempre por encima de uno mismo y hay que ganarse el respeto de los demás más allá de tu juego. Gayà lo ha conseguido. Y cuando, a pesar de todos los pesares, selle su futuro y su destino con este club, podrá sentarse en la misma mesa que aquellos que pueden admirar su propia foto en la fachada del estadio de Mestalla. Desde luego, si en unos tiempos tan convulsos como estos Gayá renueva su hasta ahora inquebrantable lealtad con el club de su vida, nos tendrá a todos rendidos ante él y ante un compromiso que sería, sin duda, legendario.