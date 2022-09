Proyecto de ciudad

El Nou Mestalla continúa siendo noticia a diario y con toda la razón del mundo porque son ya demasiados años con ese monumento a la ignominia en la Avenida de las Cortes. Sin embargo, no hay candidatura al Mundial de fútbol, reunión técnica, préstamo de CVC, presentación con vistosos renders ni cualquier otra medida de presión a las autoridades capaz de reactivar las obras. Más allá de las palabras de Layhoon, algunas mejores que otras, tampoco hay ningún hecho con el que Lim le quite la razón a los que sostienen que no va a mover un dedo mientras no haya luz verde a ese maná de la edificabilidad que desperdició con la ATE y que ahora aspira a recuperar en el nuevo convenio.

Por contra, la obra que sí que sigue en marcha y que además lo hace contra viento y marea es la de un proyecto que también lo es de ciudad, que va más allá del Valencia Basket y en el que la gran diferencia, eso sí, está en el respaldo de un mecenas de verdad. Aunque a estas alturas no existe la más mínima duda, Juan Roig ha vuelto a demostrar cómo de sólido es su apoyo al deporte valenciano al asumir con su patrimonio el aumento de los costes en el Casal España Arena. Una cifra de entre 50 y 60 millones que no es ninguna broma y que en cualquier otra circunstancia habría supuesto, con total seguridad, la parálisis del proyecto hasta que escampe el temporal. Y es también y sobre todo un magnífico ejemplo para ver con perspectiva lo que está pasando no solo en la ciudad sino en el mundo. Por un lado, el impacto en los materiales y costes de construcción, aún más importante con presupuestos ajustados que son muy difíciles de cuadrar. Y por el otro, los vericuetos y trámites burocráticos que hay detrás y en los que la ley, para bien o para mal e igual para todos, tiene que ser justa. De cara al otorgamiento de las licencias para que se inicie la tercera fase de los trabajos y obtener el permiso definitivo de actividad y espectáculos será clave que en la administración hagan propio el compromiso por remar a favor de un pabellón que también es por el bien común y que casi se puede tocar.