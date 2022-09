Lim, escucha a Gattuso que de esto sabe un rato

Leyendo la entrevista a Hugo Guillamón me encuentro el término más repetido en los últimos meses para hablar de Gattuso: «referente». Así lo describe, con la máxima admiración, el futbolista de L’Eliana y también el resto de personas desde que Rino aterrizó en Mestalla. Cuando él levanta la voz el resto calla y aprende. Su trayectoria, su estilo y la franqueza y autenticidad de su discurso están calando en todos los estratos del club, están convenciendo al vestuario de su valía y también le están convirtiendo en la imagen que el Valencia quiere proyectar de sí mismo. No me parece casualidad que el mismo Lim que no quiso ni ver a los dos últimos entrenadores haya roto su fea ‘costumbre’ para sentarse y fotografiarse con el italiano. Solo espero que el máximo accionista le haya escuchado con el mismo grado de respeto que sus jugadores y que el valencianismo, porque el futuro deportivo del club pasa por caminar por la senda que marca Gattuso. Que como referente de esto sabe un rato.