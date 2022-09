No se olviden de Diakhaby y Lato

Lim ha dado luz verde para que sigan avanzando las negociaciones con Gayà. La vuelta de Layhoon puede ser definitiva para darle el último empujón a la renovación del capitán. Solo hay un camino posible que es renovar. Lo mismo pasó con Mamardashvili y pasará con Hugo Guillamón y Jaume, ambas ya pactadas. Lo que no puede hacer el club es olvidarse de Diakhaby y de Lato. Mouctar ahora mismo es el mejor central de la plantilla y se ha colgado el cartel de jefe de la defensa que llevaba Paulista. Gattuso está sacando lo mejor de él. El Valencia no está en disposición de encontrar un central más fiable en el mercado. Sería peligroso no renovarlo. Igual de arriesgado es dejar escapar a otro canterano. Como ha pasado con Soler. Nadie en el club ha llamado todavía a la puerta de Toni. Tardan. Guillamón dio la clave en su entrevista del viernes a SUPER. «Tener ese sentimiento de pertenencia de los valencianos es muy importante», dijo bien claro. Que alguien tome nota por favor.