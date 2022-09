Proyecto y ambición

A punto de cumplirse un mes de su traspaso al PSG, Soler se sincera en una entrevista en profundidad en la que habla a corazón abierto de una etapa tan compleja como desconocida. Muchos meses de tensión entre el Valencia CF y uno de sus capitanes y grandes referentes. Con pausa y detalle, el internacional se confiesa sin otro objetivo que explicar de su boca lo ocurrido. Todo para que el valencianismo conozca la posibilidad por su parte de haber contemplado un contrato vitalicio en el que las cuestiones deportivas no se las fagocitasen las económicas. Luz y taquígrafos para conocer también nuevos y relevantes datos como ese de una negociación que, como se sabía, no fue realmente tal. La última propuesta llegó tarde y mal, cuando no había nada que hacer ni margen de maniobra. Además, con la cuerda más tensa que nunca entre dos partes condenadas a entenderse demasiado tiempo después de haber renunciado a hacerlo. Las reacciones ayer a las primeros fragmentos de la conversación que se reproduce íntegra este lunes en las ediciones impresas y digitales de SUPER y Levante-emv dejan a las claras la enorme repercusión del adiós de un valenciano, valencianista y de la casa. Y también el peaje que una pérdida en estas circunstancias termina teniendo para todos. Una variable con la que en su momento contaba Anil, quien amenazaba en los audios con «matar» su imagen en el caso de que se marchara gratis.

El regreso Entre las muchas cosas que cuenta, Soler reconoce que le encantaría volver. Nunca se sabe y el tiempo dirá. Pero por donde tiene que pasar el proyecto del Valencia es por disfrutar a futbolistas como él en su plenitud. Y en no venderlos a la baja ni cuando aún no han acabado de explotar. Sin tiempo para haberse aclimatado, es cierto que su papel hoy en el Parque de los Príncipes es residual. Pero también lo es que ha firmado cinco temporadas, que le queda mucho recorrido y que las cosas cambian de un momento para otro. Como aquella noche que se fue de Mestalla con un golpe y un gol en contra sin saber que había sido la última vez.