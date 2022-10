De la etiqueta premium a las marcas blancas

En la plantilla del Valencia quedaron cosas por hacer en verano. Gattuso aterrizó pensando en primeras opciones como Torreira y terminó con cesiones, esas que no le hacen mucha gracia, pero refuerzos al fin y al cabo. Como hacer la compra y ver que la economía da para lo que da. No tienen porqué ser peores productos, pero no los que querías. Por ejemplo; Almeida. Una inversión menor, pero con pinta de futuro crack. Que sea una plantilla joven tiene sus pros, pero también sus contras porque "no se puede ir al supermercado a comprar 20 euros de experiencia". Palabra de Rino. En el club han cambiado cosas y asegurarse el futuro de parte del grupo es clave. El técnico dio en la diana al afirmar que no se pueden cambiar 6 o 7 jugadores cada año. Y cada verano se vive en una recurrente revolución. Que el club decida apostar por las renovaciones es un buen síntoma. Si además los ‘nuestros’ solo sueñan con esta camiseta, mejor que mejor. Hugo ya está cerrado, ahora llega el turno del capitán.