La predicción de Gattuso se está cumpliendo

En los primeros días de pretemporada Gattuso contaba a los periodistas desplazados a Suiza, que el cuerpo técnico estaba impresionado con la velocidad de sus defensas. Lo veía algo vital para su idea de juego, sobre todo, en clave ofensiva. No se equivocaba el bueno de Rino. Aunque los primeros elogios a su equipo han llegado por su voluntad de ser protagonista con el balón, ser eléctrico, los datos defensivos no son nada desdeñables. Más aún cuando la pasada temporada se puso el foco en los goles encajados. Que Giorgi, Thierry y Diakhaby hayan sido elegidos en el once ideal de septiembre en LaLiga es una buena prueba de ello. No es baladí. El Valencia ha encajado 7 goles en otros tantos partidos. Solo seis equipos han recibido menos tantos. Un dato, que de seguir cumpliéndose, habitualmente te acerca a cotas europeas. Eso sí ese ‘cierre’ de la portería ha llegado sin obsesionarse y con la voluntad de ir a por el rival. Por ahora, minipunto para Gattuso.