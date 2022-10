La trilogía perfecta

Hay trilogías de película, literarias... pero en València, la Ciudad del Running, nos gustan las trilogías runners. El otoño en València es buena prueba de ello: 15, 21 y 42. Una progresión aritmética y kilométrica que arrancaba el sábado con la 15K Nocturna Valencia y que tendrá su continuidad el 23 de octubre con el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich y que culminará por todo lo alto con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso el 4 de diciembre. Triple reto. València puede presumir de ser una ciudad en la que cada distancia te va llevando a la siguiente sin darte cuenta. Te metes en esto de correr casi sin querer apuntándote a alguna carrera asequible y cortita del Circuito de València porque te convence un amigo, tu pareja, un familiar... y sin darte cuenta acabas siendo maratoniano/a. Algo que ni te habías planteado pero... una cosa lleva a la otra. Si corres un 5K, ¿por qué no probar con un 10K? y oye, por un poco más, te haces luego un 15K y ya que has hecho 15, sería una pena no debutar en medio maratón y cuando haces ya varias medias notas que el cuerpo te pide más ¿y si pudiera con el maratón? y en València, en la Ciudad del Running, acabas pudiendo. Acabas llorando de emoción en una pasarela azul y con una medalla colgada del cuello. València es así.

Es difícil no caer en la red, así que lo mejor es dejarse llevar de distancia en distancia. València es la ciudad con más carreras con Etiqueta de calidad mundial, la ciudad con más actividad runner. El otoño es la culminación final ya que además de la trilogía mágica hay otras grandes citas como la recta final del Circuito de Carreras o el 5K Valencia Contra el Cáncer que se celebrará el 30 de octubre y que, además permite colaborar con la gran labor que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer de València. El pasado sábado, el otoño runner, esa estación tan especial en la capital del running debutaba por todo lo alto llenando la noche valenciana de corredores. La 15K Nocturna, que originariamente se celebraba en junio (sí, con humedad, calor, etc), debido a la pandemia se desplazó a otoño y la apuesta ha sido tan buena que ya se ha consolidado en su nueva ubicación en el calendario. La 15K se ha convertido en una carrera perfecta para preparar el Medio Maratón y el Maratón. Por su horario y recorrido, se ha ganado un puesto entre las ‘grandes’ del calendario. Lo que distingue a València es que cada carrera alimenta a la siguiente. No hay competencia, hay colaboración. Cada carrera engrandece a la siguiente. Tras el Maratón ¿qué mejor forma de aprovechar esa preparación que correr el Pas Ras y ya después de Navidades empezar el año con otra mítica, la 10K Ibercaja? El círculo no acaba nunca, se cierra uno y empieza otro. Tras la 15K Nocturna ahora muchos ya piensan en su próximo objetivo, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich. Por delante tres semanas para completar la preparación. Para muchos, se trata de un objetivo en sí mismo y para otros, será el test de calidad para el Reto con mayúsculas: el Maratón. La ilusión no descansa en la ciudad del Running.