Gayà sube al ‘Olimpo’ de las leyendas del Valencia

Hace unos meses Cañizares explicó lo sencillo que era renovar para los héroes del doblete, el club ganaba títulos y les pagaba un sueldo muy generoso. Hacerlo en un Valencia tan convulso y con un futuro incierto no es tan fácil, pero José Luis Gayà lo ha hecho. Desoyendo cantos de sirena, el de Pedreguer ha preferido ser profeta en su tierra y luchar por un sueño cada vez menos perseguido en el mundo del fútbol: el de ser ‘One Club Man’ con el equipo de su tierra. El sentido de la lealtad que entraña esta decisión tiene un valor incalculable y no le convierte en una leyenda más, sino que le eleva al ‘Olimpo’ de las figuras más legendarias de la historia de la entidad blanquinegra. Codo con codo con Puchades, Claramunt o Albelda. Gayà no necesita títulos para que los relatos lo encubren a lo más alto de la memoria colectiva del valencianismo, pero la valentía, el arraigo y la fidelidad que le han llevado a decidir quedarse bien merecen premios forjados en metal.