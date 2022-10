Preparada esa lona

Ahora sí. El acuerdo por fin es total. Y la suya, desde luego, está lejos de ser una renovación al uso. En uno de los momentos más complicados de la historia del Valencia CF, Gayà se ha ganado una lona en Mestalla. Después de una negociación eterna en la que el capitán ha aguantado carros y carretas, este martes quedó todo negro sobre blanco. Final feliz en el que ha sido clave la voluntad del futbolista, que no ha querido escuchar otras ofertas. Y en el que más allá de la luz verde desde Singapur, el papel que ha vuelto a jugar Gattuso ha sido también fundamental. Algo está cambiando, aunque siga siendo insuficiente. Y es que todo lo que Layhoon está poniendo sobre la mesa Lim va saliendo. A ver con el estadio.

Disculpas

A Rubiales lo han vuelto a pillar con el carrito de los helados. Por muy privados que sean, sus wasaps hay que condenarlos enérgicamente. Una falta de respeto indigna por el cargo que representa y por la que debería pedir perdón. Y, lo que es peor, un desprecio que abona el disparate y la grieta con la RFEF. En especial la del Valencia CF, que viene de sufrir agravios tan fuertes como el de la sanción a Gayà o la demanda que dos años después se ha presentado en los juzgados por la Supercopa de Arabia. En el ranking de los que peor caen, no hay duda de que ‘Rubi' va a continuar llevándose la palma.

Consenso

Salvo giro radical, Calleja será el nuevo entrenador del Levante UD. Una apuesta que a diferencia de las últimas tiene que ser de consenso entre Consejo y dirección deportiva. Después de tantos errores, la situación es calcada a la de hace un año. Y eso es un problema que no se puede pasar por alto. Ha fallado Miñambres al apostar por un técnico en el que se empeñó y que no ha dado la talla. Y lo han hecho también Quico y su Consejo por no frenar un fichaje en el que no creían. No se entiende volver a tropezar con la misma piedra. Tampoco que el relevo sea el responsable del error. Y menos aún, con todo el respeto que merece un funeral, que el relevo no esté aquí cuando la suerte de Nafti estaba echada.