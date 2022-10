Estamos viendo nacer a un icono del Valencia

La palabra leyenda es algo que se ha regalado en el Valencia en los últimos años. Que se ha dado con demasiada facilidad, menospreciando de alguna manera a muchos que se dejaron el alma por el club en otros momentos de la historia. Convertirse en una leyenda −o que te conviertan en una− es más o menos sencillo en épocas de gloria. Pero cuando de verdad tiene mérito forjar ese espíritu valencianista, ese que es el nuestro, el de todos, el que hemos mamado desde niños como antes nuestros padres y abuelos, es cuando todo está negro, cuando sólo hay oscuridad, cuando incluso puede faltar la esperanza.

José Luis Gayà Peña se va a convertir en leyenda del valencianismo, en un icono y, en unos años, en un mito. Porque ha querido estar en su casa y en su club de siempre, cuando se ha ganado la Copa del Rey y se jugaba la Champions, y también durante los tres años que llevamos sin disputar competición europea. Porque su voluntad ha sido la de un auténtico valencianista. Como la de cualquiera de nosotros, que vemos personificado en él nuestro sueño de la infancia: jugar en nuestro equipo y ser el capitán del Valencia.

La renovación de Gayà pondrá a quien tenga que poner en el lado correcto de la historia. Y aunque no me van a gustar algunas de las cosas que se van a decir, tengo claro que las comparaciones, por ejemplo con Soler, van a ser inevitables. Y es normal. Es algo muy humano. Porque al final el fútbol son sentimientos y emociones, y, cuando un jugador siente lo mismo que tú, eres de él de forma incondicional. Y mira que yo digo siempre a los padres que la camiseta mejor sin nombre, siempre sin nombre.

Me acuerdo también de muchas cosas que se han dicho. «Si yo fuera el padre de Gayà le diría que se fuera»; o algo que se le parecía mucho. O dar por hecho que él no se quería quedar en un proyecto como este, de futuro incierto, y en el que parece que estamos siempre empezando desde cero. Cosas como estas son menospreciar al Valencia, claro que sí, porque el club es grande, inmenso, mande quien mande, y eso es algo que se debe comprender de una vez por todas. Y para siempre, a ser posible, lo cual veo aún más complejo.

He visto muchos fichajes y muchas renovaciones en mi vida, en la personal y la profesional. Pero no recuerdo una que me haya llegado tanto, que me haya emocionado hasta tal punto de sentirlo como algo mío, como si fuera alguien de mi familia quien lo hiciera. Y es que supongo que Gayà, como todos los que somos de este equipo, goza de ese poderoso vínculo con quienes sienten estos colores, esa unión que está por encima de lo racional, de lo que podamos pensar desde la lógica.

El Valencia es un club grande y un gran club mande Lim, mande Lam o mande la madre del cordero. Y, por más que se insista en lo contrario, los hechos siempre acaban dando la razón al sentido común. Gracias, José, porque, más allá de renovar, lo que has hecho es poner la primera piedra de un sinfín de cosas. Todas buenas. Y has marcado el camino para muchos. En especial para muchos chavales. E incluso has conseguido emocionar a un tipo de 48 tacos y con más mili que el palo de la bandera. Con el permiso de mi director y nuestros lectores… «¡OLE TUS COJONES VALENCIANISTAS!».