Gennaro Gattuso contra clichés y los estereotipos

Cuatro meses aquí y Gennaro Gattuso me tiene ganado. He de reconocerlo: el mundo fútbol a veces me empieza a parecer anodino, plano, previsible... Un producto lineal en el que todos los protagonistas hablan igual, con discursos enlatados y carentes de significado. Tampoco ayuda que el relato alrededor de los estilos de juego se haya tornado tan maniqueo, estereotipado y reduccionista. Y en este contexto llega el italiano y quiebra el paradigma: Gattuso habla claro, analiza el juego y utiliza su altavoz para dirigirse en público a su vestuario, al que refuerza y ‘pica’ para sacarle el máximo rendimiento. Es una máquina de dar titulares porque prefiere hablar el lenguaje del fútbol que recitar de memoria frases hechas. Y en cuanto al juego, y los datos lo demuestran, no se encasilla en el ‘estilo’ de posesión tranquilo y paciente, sino que desde la voluntad de llevar la voz cantante enriquece su juego con multitud de recursos para hacerlo profundo y vibrante. Es aire fresco.