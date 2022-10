Rubiales al frente de la Federación y Tebas de mandamás de LaLiga señalan el elevado índice de putrefacción del fútbol español. No sé que más puede salir sobre la polémica gestión del presidente federativo para avergonzarnos de nuevo, pero está claro que el silencio hace cómplices a muchos actores. Esa decadente prepotencia que exhibe es una mala consejera para relanzar el fútbol base, que debería ser su máxima ocupación, en vez de sus bajas pasiones. Me interesa poco sus desamores hacia ciertos equipos porque deja ver sus frustraciones, pero su demostrada incapacidad amenaza ruina, y la selección será la primera en pagar los platos rotos de una institución desacreditada.

Me gustaría demostrar lo que me contaron qué pasó en las entrañas del Ciutat de València el 11 de mayo de 2008, minutos antes del partido ante el Valencia, con Rubiales de por medio. Baraja y Voro podría contarlo mejor, pero hace catorce años el entonces jugador apuntaba su manera de entender el fútbol. Aquel partido, con el Levante ya descendido, acabó 1-5 y con los futbolistas locales sospechosamente contentos. Esa misma goleada contra el juego sucio me gustaría que existiera en la Federación Valenciana, porque Salvador Gomar, el presidente, sigue callado después de saberse que su jefe seguirá haciendo todo lo que sea para fastidiar al Valencia y el Villarreal. ¡Ay, si su padre levantará la cabeza!

Sobre Tebas solo hay que recordar su intervención primera para que Lim se hiciera con el control accionarial del Valencia, y sus prolongadas defensas del empresario asiático pese al desastre de su gestión y la general oposición a su continuidad del valencianismo.

Dicen que Rubiales y Tebas son enemigos íntimos. Puede ser porque ambos llevan una dilatada carrera para cargarse al fútbol español, pero tanto desatino no puede ser espontáneo.

El Valencia sobrevivirá a Rubiales, a Tebas y por supuesto a Lim. Mientras tanto, estamos en manos del buen hacer de Gattuso. El técnico calabrés hace bien en pasar toda la presión a Cavani para liberar a Kluivert, joven y con muy buena pinta para seguir haciendo goles.

Aunque siempre estaré con Kempes, el auténtico y único ‘Matador’ de Mestalla. A mí también me ha sorprendido la forma de trabajar del entrenador, así como su concepto colectivo por encima de todo. Así que disfrutemos mientras nos deje Lim, porque como afirma el astro argentino, ahora el Valencia está muy cambiado, y ya no es comprador, sino vendedor, y el rastro de Meriton indica que cuando mejor estamos, más nos joroban.