Siguiendo la flecha

En su proceso de crecimiento, el Valencia va a tener avances y retrocesos. Y ayer tocó lo segundo. Una irregularidad que viene en el guión, lo mismo que la falta de experiencia. Algo, sin duda, con lo que habrá que contar, sobre todo si llega el momento (ojalá) de hacer números para meterse en Europa. Aunque Gattuso, que volvió a anticiparse y leer la jugada, consiguió que el equipo saliera enchufado, fue el Elche quien terminó rozando la victoria. Además, haciéndose cruces por un fallo del árbitro que no da ni para polémica. Tan incomprensible que él mismo fue el primero en darse cuenta de que se había equivocado. Más allá de los dos puntos que fueron por el aire y de la oportunidad perdida para seguir escalando, sin embargo, el empate no termina de dejar un regusto amargo. La lectura del entrenador fue la correcta, una jornada más se vuelve a sumar y, más allá de los errores, especialmente el de un desconocido Mamardashvili, por encima de todo fue la tarde del estreno de Cavani... Dos flechazos, uno de penalti y otro con la colaboración de Badía, con los que el Matador se confirma en la buena senda. Magnífica noticia para Mestalla, otra vez con más de 40.000 espectadores y en sintonía con el equipo. Ojalá que lo del tobillo no sea nada ahora que va cogiendo carrerilla y que se aproxima el Mundial. Y ojalá también que la sensación siga siendo la de que por encima de un mal resultado, las flechas apuntan hacia arriba.

Insólito Que a Miñambres le gusta entrenar no es un secreto, aunque sorprende cuánto y que quedase claro desde el primer día que bajó al vestuario para alumbrar a Alessio. El director deportivo, que conviene recordar que es el cargo para el que se le fichó, volverá a sentarse hoy en el banquillo a la espera aún de anunciar al que paradójicamente será su sustituto. Un nuevo técnico que, más allá de la singularidad de la semana, está llegando tarde. Afortunadamente queda mucho y hay tiempo para todo, pero la improvisación no puede seguir siendo una de las marcas de la casa. Ni tampoco un año después se puede estar en el mismo punto que entonces.