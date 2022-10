El desgaste de ser entrenador con Meriton

Gattuso cambió de cara y de discurso en rueda de prensa al ser preguntado la inacción del club en la renovación de Lato. Por primera vez en la temporada el técnico se desmarcó de las responsabilidades propias del director deportivo y devolvió al Valencia la «pelota» de la continuidad del lateral izquierdo.

«El club sabe lo que pienso de Lato. Tenemos un director deportivo, organizad una rueda de prensa con él y hablad sobre Lato», dijo. Su mensaje sonó y mucho al «Yo no soy el portavoz» de Bordalás. El club aclara que fue única y exclusivamente porque quería poner el foco en lo deportivo y no desviar la atención a las puertas de la visita al Pizjuán.

Habrá que creerlos, pero hay dos cosas que no admiten discusión. Una. Ser entrenador del Valencia con Meriton desgasta mucho. Aquí nadie habla. Y dos. No debe ser plato de buen gusto pedir una renovación y que un mes después el club no haya movido ni un dedo. Yo al menos me enfadaría. Rino parece que también.