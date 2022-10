Mamardashvili, un error que será positivo

El error del portero georgiano es en líneas generales algo comprensible. El discurso de Gattuso no puede ser más acertado. Un fallo que no solo cometen además los jóvenes, sino que es un movimiento fallido en salida que, seguro, hará mejor a Giorgi Mamardashvili. Por muchos motivos estoy seguro que los dos puntos perdidos contra el Elche serán el punto de partida para que el meta georgiano se haga más fuerte en todos los sentidos. El curso pasado tuvo un mal día en Sevilla y fue a partir de ese momento cuando fue desapareciendo de la portería de Bordalás. Ahora, el fallo, quedará en anécdota. Y esa es la mejor noticia. El portero vuelve a un lugar en el que falló después de un error. Y no hay mejor forma de cerrar el círculo que con un recital.