De Torino al Pizjuán

No suele haber puntada sin hilo en Gattuso, que ayer y por primera vez desde su llegada se desprendió del traje de portavoz para todo. Fue, sin duda, lo más llamativo de su comparecencia en vísperas del viaje al Pizjuán. Una postura novedosa en su discurso. Y, sobre todo, una reacción que da pie a plantearse si obedece a que prefería hablar solo del partido (no le importó otras veces) o a si lo que verdaderamente le cansa no son las preguntas sobre renovaciones como la de Lato sino que todo siga igual. No hay novedades en el frente después de que el 6 de octubre declarase que «la pelota pasa al tejado de los jugadores».

Y es que, como desveló SUPER, el canterano de La Pobla de Vallbona sigue sin oferta, así que es en el limbo, en un lugar imposible de rematarla, donde está la pelota. Rino dejó clara su voluntad en la cumbre de Singapur de mover ficha y de hecho él mismo lo hizo con Gayà, cuyo anuncio oficial es cuestión de horas. Sin embargo, en el caso de Lato es un misterio si el trabajo de bajar la pelota al piso debe volver a correr de su parte o la de Corona, emplazado a una hipotética rueda de prensa todavía sine die. Bla, bla, bla... De Torino a Mestalla no se disuelve como tal pero sí que lo hace y además como un azucarillo su influencia. La anunciada dimisión de Gaspar Romero, que trabajaba en una querella por administración desleal, es un golpe (uno más) en la línea de flotación de una plataforma opositora en la que el renombre de Martín Queralt hace tiempo que dejó de ser suficiente para contrarrestar su falta de operatividad y de hechos, sobre todo en un momento en el que vuelve a haber tanto en juego. Si algo ha quedado claro a estas alturas es que la carrera contra Meriton no es sencilla ni corta. Eso y que es del todo insuficiente solo con palabras. ¿Por qué? Más allá de verle la cara a Calleja, lo interesante en la puesta de largo hoy del nuevo entrenador será conocer los porqués de su elección. Y también, para que después nadie escurra el bulto, de quién es la decisión de haberlo fichado a él en vez de algún otro entrenador de los que estaban a tiro.