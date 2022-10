A muerte, hoy más que nunca, con José Luis Gayà

Estoy seguro de que a José Luis Gayà le ha costado conciliar el sueño igual o más que al resto del valencianismo. Podemos discutir si tomó la decisión correcta lanzando la pena máxima a pesar de no ser un especialista, pero no que dio un paso al frente para tratar de darle a su equipo una victoria muy importante. El error es humano y a partir de hoy toca pasar página, igual que con Cavani, que desde entonces está lanzado. Gayà fue el mejor defensa del partido y salvó al equipo de muchas acciones de peligro, siempre bien colocado e intenso en las disputas. El sábado regresa a Mestalla para el encuentro contra el Mallorca y no tengo ninguna duda de que la afición le volverá a llevar en volandas. Al mismo capitán que he priorizado quedarse por encima de todo en un club en horas bajas y que dignifica y representa como nadie el escudo que lleva en el pecho. Hay que estar a muerte con José Luis Gayà, hoy más que nunca, porque se lo ha ganado.