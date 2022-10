El Valencia de Gattuso y jugar en Europa el año que viene

El Valencia no puede estar otro año más sin jugar competición europea. Es algo que todos tenemos claro, empezando por el entrenador y terminando por cualquiera de nosotros. Yo mismo, para que nadie se enfade. ¿Con lo que tenemos nos llega? Confieso que esto lo escribo un lunes a mediodía, antes del partido contra el Sevilla, pero es que el resultado de ese choque, sea el que sea, no va a cambiar lo que pienso. Y es que si pretendemos hacer algo grande, y estar entre los seis primeros lo es, se han de hacer una serie de cosas. Sin excusa posible. Además de las renovaciones ya logradas, que es algo que el club ha trabajado bien (esto es de justicia decirlo aunque sepa mal en algunos foros), hemos de conseguir que la distancia que nos separa de algunos equipos se que quede en el recuerdo con el paso del tiempo y que los chavales que tenemos terminen de madurar. Y hemos de hacer fichajes que puedan facilitar las cosas.

No existen más fórmulas, o yo al menos no las conozco. Y claro, para llevar a cabo esos hitos hay que tener las ideas muy claras… y algo de dinero en la caja. El talento se compra con eso, con dinero, y no con buenas intenciones. Gattuso no quiere hablar más de estas cosas de forma pública. Y lo entiendo, porque no es su tarea. Y por más que la prensa le pregunte sobre estos temas todas las semanas. Hay director deportivo, así que esas preguntas deberán ir dirigidas a él, a Miguel Ángel Corona. La conexión de Gattuso con Corona es total y, según dijo el entrenador antes de ir a Sevilla (y por lo que se va sabiendo), el director de fútbol por fin hablará ante los medios, algo que se echaba mucho de menos y que, desde muchos puntos de vista, es muy necesario. Que sea el manchego quien asuma esa responsabilidad pública, cosa que no ha sido así hasta ahora porque el club no lo había querido, me parece más que sensato. Hace tiempo que tenía que ser de este modo. Aunque, por supuesto, esto no cambia la esencia de las cosas. Si la idea es pelear por Europa de verdad y no sólo andar por ahí con la ilusión de poder meternos entre los seis primeros, seguimos debiendo ir al mercado de fichajes en enero. O entre los siete primeros, que no hay por qué descartar la Conference League. Cada uno, luego, pondrá los nombres o posiciones que entienda, que eso ya es harina de otro costal y, al fin y a la postre, un tema en el que sólo Corona y Gattuso tienen poder de decisión o, cuanto menos, poder para proponer esos nombres.

Pero lo que sí está claro es que nos falta la peseta para el duro. Nos falta un salto de calidad. Y ese es un asunto al que se le tiene que poner remedio… desde Singapur, que es donde irá de nuevo todo el staff deportivo del club una vez se llegue al parón del Mundial. Y entiendo yo que allí se tratará de solventar el problema de las renovaciones que faltan por cerrar, Lato y Diakhaby, y el de los refuerzos que deberían llegar al equipo en el mes de enero. Y sí, ya sé que Gattuso después de la anterior visita al ‘jefe’ dijo que ficharíamos poco o nada. Pero es que resulta que también tras aquella visita ha quedado claro que nos falta ese punto para competir de verdad y con todas las de la ley por los puestos altos de la clasificación. Tenemos una buena base de equipo porque se hizo un buen mercado en verano, pero esto no para y el crecimiento no se puede frenar. Hay armas que nos faltan de un modo evidente y a esa carencia hay que ponerle solución en la próxima ventana de fichajes. Y si Lim tiene que tirar de palancas, pues oye, que se haga «un Laporta», que no tenemos tiempo que perder.