Vaso medio lleno o medio vacío

El cómo mirarlo es fundamental. Si hubiera escrito esta opinión justo después de que Soto Grado pitara el final del encuentro habría escrito una cosa bien distinta. La segunda parte del Elche obligaba a no repetir esas sensaciones y en el Pizjuán, aunque con un equipo con más nivel, sucedió lo mismo. Ese podría ser el análisis, que no faltaría a la verdad. Sin embargo, otra sensación es también que el equipo sigue siendo competitivo, que acaba los partidos siempre con opciones y que el estilo y las decisiones del entrenador tienen sentido. Por eso no hay mejor manera de superar el empate en el Pizjuán, y en casa ante el Elche, que sumando tres puntos contra el Mallorca en casa que te devuelvan de nuevo a la zona alta para pensar de nuevo en Europa.