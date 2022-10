El encaje es Jesús de extremo

Por lo tangible y lo intangible, creo que el Valencia debe renovar a Toni Lato. Corona dijo que están encantados con el de la Pobla, pero que ofrecerle una prorroga de contrato depende del encaje que tenga en una plantilla que ya tiene a Gayà y Jesús Vázquez. Mi opinión es que el rompecabezas se resuelve empezando a trabajar la metamorfosis de Vázquez en extremo. Por varias razones, la primera porque creo que como lateral siempre estará muy taponado después de la renovación del capitán, segundo porque sus características físico-técnicas le dan para ser un arma más que interesante en ataque y tercero por una cuestión numérica. La plantilla del Valencia tiene tres extremos para cuatro puestos, es decir, no dobla posición y lo acusa cuando hay que ir a por un partido con el marcador adverso. Creo que con Lato ganas un comodín muy implicado y que conoce su papel en el equipo y al mismo tiempo empiezas a reubicar a Jesús en una demarcación en la que a medio plazo puede incluso llegar a ser titular en el equipo. A mí me caben los tres, pero desde luego no como laterales izquierdos. Si hay renovación debe haber reubicación posicional.