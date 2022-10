De la terra és capità

La renovació de Gayà va ser un dels dies més feliços per al valencianisme a l’última dècada. El gran emblema de l’equip continuarà lluitant per l’escut que tots volem defendre. Gayà representa el que qualsevol blanc-i-negre ha somiat en esta vida. Un ‘one club man’ que és l’abanderat d’una generació que les ha passat fotudes. Sense títols, fins a la Copa del 2019. Sense llegendes, fins que este esquerrà va arribar al nostre cor.

El 2013 es retirava l’últim gran heroi valencianista sobre la gespa. Albelda deia adeu i obria la porta d’un espai que no pot ocupar qualsevol. Aleshores, Gayà ja havia debutat en el primer equip, però encara era peça del filial. L’any 2014 trencava la porta dels majors per a consagrar-se davant els ulls judiciosos de Mestalla. Ho va demostrar en aquella fatídica eliminatòria d’Europa League contra el Sevilla. Una competició que va encimbellar a Bernat. El que pareixia que anava a ser la nova llegenda en l’esquerra del València CF deixava el club el mateix estiu i obria la finestra del que realment és l’autèntic rat penat de l’escut.

No ha sigut fàcil per a Gayà. Pedreguer està prou lluny de València. Ho diu una persona que per qüestions laborals va sovint a la localitat alacantina i que li pesen les hores de trajecte. Imagineu-vos cada dia. La carta escrita des del cor li ho va recordar. Les llàgrimes van brotar. El xiquet que feia els deures en el cotxe va veure com eixe esforç es traduïa en convertir-se en història viva del club del seu amor.

La melancolia del valencià per la seua terra és de debò. Una sensació que vaig viure quan me’n vaig anar una temporada a Londres. El destí em guardava una sorpresa. Trobava a faltar València, però sobretot Mestalla en l’any del Centenari. El València CF passava a l’Europa League i, per sort, amb eliminatòries al Regne Unit. Primer a Glasgow, contra el Celtic. Més tard a Londres, contra l’Arsenal. Allí estava jo com si em transportara a l’avinguda Aragó i fent-me el sojorn anglés més còmode.

Soc fanàtic dels càntics de la Premier League, on els jugadors tenen la seua pròpia cançó. A mi m’encisen els del Liverpool. El bus que em duia al treball es va convertir en l’estudi on creava els himnes per a cada membre del planter. Per a Gayà, ho tenia clar. Volia la de Gerrard. El futbolista que més personificava la pertinença a un mateix club per a tota la vida. «Steve Gerrard, Gerrard. He’ll pass the ball forty yards. He’s big and he’s fucking hard. Steve Gerrard, Gerrard», sonava a Anfield. No va ser complicat. La melodia em va eixir del cor i vaig enviar la nota de veu pels grups de WhatsApp amb els amics. «Jóse Luis Gayà. L’esquerra del València. De la terra és capità. José Luis Gayà», vaig dictar.

En estes lletres estava tot el que Gayà em simbolitzava. La cante sempre. Jo a soles o acompanyat. A Mestalla, Sevilla o Londres. Perquè Gayà és el meu capità. És el jugador que més i millor em representa. Perquè viu l’escut com ningú. Perquè el futur somiat de tots, és el seu present. Perquè hereta el ‘14’ del seu ídol, Vicente. Perquè són quasi 300 partits oficials i ha de superar Fernando. Perquè a Gayà no se’l critica, encara que erre un penal clau en el descompte. Perquè va plorar amb la grada a la Cartuja. Perquè ets del València CF i Mestalla és ta casa, com de tots nosaltres. Perquè és de la terra i el braçalet és eternament seu. Gràcies, José Luis.