La ocasión perfecta para reencontrarse

El Valencia se juega mucho más que hacer bueno el empate del miércoles contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El equipo tiene una oportunidad perfecta para reencontrarse con la victoria y con su gente después de la decepción contra el Elche, llenar los niveles de confianza, volver a inyectar ilusión en vena al valencianismo, mirar de nuevo a la parte alta de la clasificación, coger fuerza para las tres últimas jornadas antes del Mundial (Barcelona, Real Sociedad y Betis), mejorar el balón parado, demostrar que no existe un problema físico y, lo más importante para Gattuso, demostrar que el Valencia es un equipo del primero al último de los minutos del descuento. Los de Rino tienen un grave problema de continuidad en el juego. Tres meses no han sido suficientes. Es la gran asignatura del equipo. Gatusso juega contra los rivales, pero también contra la inexperiencia de su equipo. Si el mercado no es la solución, su «mentalidad» es el camino.