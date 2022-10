Un engany recurrent

Hi ha vegades que és millor enganyar-se. Saber que vas pel camí equivocat, però tindre esperança en què és el rumb correcte. Amb el València CF em passa el mateix. No volia creure en la derrota davant el Mallorca, encara que tot m’indicava el contrari. Malauradament no vaig poder veure el partit en directe. El meu treball m’obliga a estar ocupat els caps de setmana i no sempre puc anar a Mestalla.

Bo, no és tan greu. Veuré el partit en diferit i tractaré d’evitar qualsevol detall que em revele el resultat final, cosa gens fàcil. No has de mirar xarxes. No has d’encendre la ràdio, ni mirar cap mitjà. No has de revisar el mòbil per a res més que siga la feina. Un aïllament que vaig complir rigorosament. Normalment caic en l’errada. M’assabente del marcador i ja directament vaig al resum, però el passat dissabte volia veure cada minut amb la il·lusió que caracteritza la ignorància.

«Gol de Cavani!», em diu Carlos, un dels pilotaris més valencianistes en l’escala i corda professional. No eren ni les 18.00 hores. El partit no havia començat, però jo directe al mòbil. Només era un missatge d’esperança. Marxe al cotxe per a continuar la feina a casa. «Va, escoltaré l’inici mentre arribe», pense amb la perspectiva que marquem eixe gol. Lesió de Diakhaby. Entra Özcakar i Muriqi tracta d’intimidar-lo sabedor que és debutant. Alguna cosa em diu que el davanter kosovar ens l’embolicarà. Ja a casa, aïllament absolut. Que siga el que haja de ser, una victòria del València CF.

Amb el partit ja acabat, telefone al meu company, Jota. «No em faces espòiler que ho vaig a veure després», és el primer que comente. El seu to em fa presagiar que no ha sigut positiu, però jo m’enganye. Segur que ha volgut trolejar-me. Una notificació del WhatsApp en l’ordinador, m’alerta més si cap. No, segur que ha sigut una actuació dolenta de Yunus. Continua l’autoengany.

Per fi puc visionar el partit. Bona primera meitat. Pocs tirs, però dominant. El que m’esperava. Tornarà a caure l’equip en la segona part? Molts dubtes, encara que prompte em canvia el semblant. Telefone de nou a Jota per qüestió laboral. «No em digues res que hi ha penal», li exclame i el to continua igual. Sem passa de tot pel cap. Cavani no erra i l’engany comença a ser realitat. No pot ser que els tres punts s’escapen. Doncs sí. Penal en contra i empat de Muriqi.

Kang In entra en acció i anota l’1 a 2. El que fora estrela de Paterna arranca a celebrar, però ràpid s’adona d’on ha marcat. Demana perdó i les paraules postpartit humanitzen l’adeu del qual era la gran bandera de la ‘Youth Policy’ de Meriton. Un altre engany. L’únic que crec que no enganya és Gatusso. És al que m’aferre. Va assumir la culpa per la derrota i ho va deixar clar quan va dir que l’objectiu eren els 40 punts. No queda altra. El valencianista de debò s’enganya en mirar a Europa, jo el primer. És el nostre lloc natural, però els darrers anys ens demostren que no podem alçar el cap. Una nova decepció enguany, encara que seguirem creient en l’equip. Perquè cada rat penat que acompanya a Mestalla no pot canviar el que la seua història marca, tot i que caiga’m en l’engany dels de dalt.