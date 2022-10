Gattuso, no te diluyas

El enfado de Vallecas en el primer día horribilis se convirtió ayer en dudas y en un Gattuso cabizbajo con la merecida derrota contra el Mallorca, sin duda la más dolorosa de todas, tanto por lo inexplicable como por las preocupantes sensaciones que deja. Un palo duro con el que tal vez sea excesivo decir que se pincha el globo: en realidad no llegó a acabar de hincharse.

Pero es un revés, eso sí, con el que se corre el riesgo de llegar al parón por el Mundial descolgados y en esa insulsa tierra de nadie que se parecía en disposición de abandonar. La ilusión es ahora preocupación y un regreso al hierro de los 40 puntos. Y sobre todo, la realidad de que esta vez no hubo nada positivo a lo que agarrarse. El técnico, cabizbajo como la gran mayoría y circunspecto en la banda, entonó el mea culpa. Se equivocó con los cambios a lo grande y no fue la primera vez que le pasaba.

En especial en otra segunda parte para olvidar. Y van tres consecutivas. El Mallorca es muy cierto que no creó oportunidades de gol pero es que Aguirre, al que ya se sabe cómo le luce el pelo, jugó a eso y le ganó la partida a un rival muy bisoño. El comodín de la falta de experiencia no vale para todo pero es indudable que el equipo es más de futuro que de presente. Y que también se puede hablar del tema físico o de las rotaciones.

Sin embargo, el asunto de fondo no es ése sino que la clasificación no engaña y que las buenas sensaciones no han dado para tanto. Se viene un calendario complicado en las próximas semanas y todo lo que se ha mejorado en lo institucional, donde aun así la realidad es que en los grandes temas se continúa igual, quedará en nada si el balón no entra y el ‘efecto Rino’ se diluye.

Positivo

El Levante de Calleja se estrenó con remontada y en inferioridad numérica. Sin Nafti, los resultados le han devuelto al equipo granota la fortaleza perdida. Y con ellos, de paso, vuelve la calma. Es muy pronto aún, pero la carta de presentación fue buena y se correspondió, esta vez sí, con lo que tiene que ser una candidatura firme al ascenso. A partir de ahí, eso sí, queda mucho aún en lo que continuar trabajando.