La mentalidad se puede comprar

Gattuso le llama problema de mentalidad. Paulista habló de falta de experiencia. Para Gayà es una mezcla de todo. Se llame como se llame el Valencia no tiene esa capacidad o como se diga para reaccionar en los momentos adversos y eso es un problema que bloquea a los jugadores y penaliza al equipo.

La semana ha demostrado que el Valencia es un equipo frágil al que le cuesta reponerse de los golpes, leer los partidos y manejar varios registros de juego. Seguro que Gattuso acelerará el proceso de maduración de muchos de los jóvenes de la plantilla, pero no le pidamos que haga magia. Rino dijo que no, pero la mentalidad, igual que la experiencia, se puede comprar en el mercado y el Valencia no la tiene en este centro del campo extremadamente joven.

Por eso al equipo le cuesta tanto controlar los partidos. Por eso no sabe gestionarlos bien. Por eso hay que fichar en enero. Eso o resignase a los 40 puntos de los que volvió a hablar Gattuso. Es la triste realidad.